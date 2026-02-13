Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе»

Ранее венгерские СМИ сообщили о нарушении транспортировки нефти по трубопроводу, идущему по украинской территории.

Как отметил Сийярто, Киев хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский «принял политическое решение» не разрешать возобновление поставок сырья по «Дружбе», хотя технически магистраль готова к возобновлению транспортировки нефти.

«Зеленский просто думает, что он может создать для действующего правительства сложное положение на предстоящих... выборах, затруднив энергоснабжение страны», - указал Сийярто.

По его словам, Киев рассчитывает оказать помощь оппозиционной партии «Тиса», которой противостоит правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз». Глава МИД назвал действия Украины грубым вмешательством в выборы.

