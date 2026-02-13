Посол РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду

Посол России в Оттаве Олег Степанов порекомендовал россиянам не посещать Канаду. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать», - подчеркнул дипломат.

По словам Степанова, вынужденным находиться в Канаде гражданам следует не ослаблять бдительность, быть начеку и обращаться к дипломатам при ощущении опасности, пишет RT. Посол указал, что диппредставительство и генконсульства «сделают максимум, чтобы помочь и защитить».

Ранее стало известно, что визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов для оформления виз.

