Посол РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
Посол России в Оттаве Олег Степанов порекомендовал россиянам не посещать Канаду. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать», - подчеркнул дипломат.
По словам Степанова, вынужденным находиться в Канаде гражданам следует не ослаблять бдительность, быть начеку и обращаться к дипломатам при ощущении опасности, пишет RT. Посол указал, что диппредставительство и генконсульства «сделают максимум, чтобы помочь и защитить».
Ранее стало известно, что визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов для оформления виз.
