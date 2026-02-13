Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничья не носить камуфляжную и военную форму в связи с атаками ВСУ. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.
Гладков обратился к гражданам, живущим в прифронтовых муниципальных образованиях, особенно в 25-километровой зоне, и приезжающим на эту территорию по служебной или иной необходимости.
«Дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме», - подчеркнул Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что при серии атак беспилотников ВСУ в Белгородской области получили ранения пять мирных жителей, пишет Ura.ru.
