Диетолог Марият Мухина раскрыла НСН, что интенсивная мозговая деятельность увеличивает расход организмом калорий на 21%, однако она ни в коем случае не является заменой физической активности.

Игра в шахматы сжигает жир, пишет портал fox13news. Так, утверждается, что во время умственных нагрузок при игре мозг начинает потреблять больше глюкозы и разгоняет метаболизм, поэтому несколько жестких партий равны интенсивному бегу. Мухина подтвердила, что это действительно так.