СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет

США в рамках инициатив по урегулированию конфликта на Украине предложили заключить соглашение сроком на 15 лет с возможностью его продления, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

По данным издания, украинский президент отметил, что считает такой срок недостаточным и намерен обсудить возможность более длительной договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Детали предлагаемого формата соглашения при этом не раскрываются.

СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине

Американская администрация ранее заявляла о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле, в свою очередь, сообщали о готовности России к переговорам и сохранении открытости к обсуждению возможных решений.

В декабре представители России и США провели ряд контактов, связанных с обсуждением американских предложений по мирному урегулированию. Российская сторона отмечала, что диалог продолжается, а ход переговоров во многом зависит от ситуации на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

