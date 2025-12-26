СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
США в рамках инициатив по урегулированию конфликта на Украине предложили заключить соглашение сроком на 15 лет с возможностью его продления, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
По данным издания, украинский президент отметил, что считает такой срок недостаточным и намерен обсудить возможность более длительной договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Детали предлагаемого формата соглашения при этом не раскрываются.
Американская администрация ранее заявляла о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле, в свою очередь, сообщали о готовности России к переговорам и сохранении открытости к обсуждению возможных решений.
В декабре представители России и США провели ряд контактов, связанных с обсуждением американских предложений по мирному урегулированию. Российская сторона отмечала, что диалог продолжается, а ход переговоров во многом зависит от ситуации на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на новогодний стол выросли вдвое медленнее, чем год назад
- Россиянам предрекли более медленный YouTube из-за «враждебного» Google
- Зеленский готов провести референдум по плану Трампа о прекращении огня
- СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет
- Роспотребнадзор приостановил продажу партии напитка Aloe Vera
- Фитнес-тренер объяснила связь осанки, отеков лица и плоского живота
- Миронов призвал ввести налог на сверхприбыль банков
- Стоматологи опровергли рост цен на услуги в 2026 году на 50-100%
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru