СМИ: США предложили Украине соглашение на 15 лет

США в рамках инициатив по урегулированию конфликта на Украине предложили заключить соглашение сроком на 15 лет с возможностью его продления, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

По данным издания, украинский президент отметил, что считает такой срок недостаточным и намерен обсудить возможность более длительной договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Детали предлагаемого формата соглашения при этом не раскрываются.