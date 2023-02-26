Не жить в иллюзиях. В России готовы защищать страну ядерным оружием
Выход России из ДСНВ и готовность к новым испытаниям оружия будет способствовать сохранению ядерного паритета.
Российский лидер Владимир Путин считает, что требуется сохранять страну и обеспечить ее безопасность. Об этом президент России сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было принято решение о приостановке участия государства в договоре СНВ, заявил в связи с этим зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. Он отметил, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.
«Наши зарубежные недруги подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия. В свое время предложение по прекращению испытания ядерного оружия было внесено в период разрядки Горбачевым и вызвало легкое недоумение среди наших специалистов. Сегодня мы вынуждены работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире», - объяснил он.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представляло из себя фиксацию очень плохих отношений с Западом, при этом приостановка договора СНВ была ожидаема, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
«Послание Путина – это фиксация очень плохих отношений России и Запада, абсолютно ожидаемая история. Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.
Демонстрация способностей ядерного оружия выглядит убедительнее, чем разговоры о его возможностях, сказал НСН эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в Вашингтоне задумываются об испытаниях ядерного оружия, но тогда их проведет и Москва. Президент призвал Минобороны и «Росатом» готовиться к проведению ядерных испытаний, однако отметил, что Россия не будет проводить их первой. Путин добавил, что мировой ядерный паритет не может быть нарушен. По мнению Хрусталева, подготовка к проведению ядерных испытаний означает лишь расконсервацию полигона.
«Полигон находится в состоянии консервации на протяжении нескольких десятилетий. Чтобы полигон можно было привести в готовность к проведению ядерных взрывов в безопасном формате, требуется только целостность горных пород. Сейчас мы с США переходим в состояние, когда полигоны готовы к проведению испытаний по команде сверху. На полигон вернется контрольно-измерительное оборудование, будут подготовлены выработки заложения, штольни, шахты, скважины, все встанет в готовности к получению заряда и подготовки к его испытаниям. Приведение полигона в готовность не означает решения о проведении ядерных испытаний, он лишь переходит в состояние расконсервации. Относительно того, что испытывать, есть огромное количество вариантов. Можно хотя бы просто проверить то, что стоит на вооружении», — сказал Хрусталев.
Приостановку участия России в ДСНВ прокомментировал президент США Джо Байден. Он назвал это решение «большой ошибкой», передает НСН.
После него заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Соединенных Штатов к немедленным переговорам с Россией по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
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