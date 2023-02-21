«Все завершится на поле боя»: Путин зафиксировал плохие отношения с Западом
Плохие отношения между Россией и Западом будут сохраняться на протяжении нескольких лет, но в итоге все решится на поле боя, отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представляло из себя фиксацию очень плохих отношений с Западом, при этом приостановка договора СНВ была ожидаема, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, он указал, что Россию невозможно победить на поле боя. Евгений Минченко отметил, что Путин даже не допускает мысли, что Россия может проиграть в конфликте на Украине.
«Послание Путина – это фиксация очень плохих отношений России и Запада, абсолютно ожидаемая история. Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.
Ранее, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. В ходе выступления он 24 раза упомянул Запад, 19 раз - Украину, 11 раз - США и 10 раз - НАТО.
После завершения послания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о приостановке участия России в договоре о СНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения, передает НСН.
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