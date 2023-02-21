«Все завершится на поле боя»: Путин зафиксировал плохие отношения с Западом

«Послание Путина – это фиксация очень плохих отношений России и Запада, абсолютно ожидаемая история. Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Обращение главы государства к парламенту длилось один час 45 минут. В ходе выступления он 24 раза упомянул Запад, 19 раз - Украину, 11 раз - США и 10 раз - НАТО.

После завершения послания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о приостановке участия России в договоре о СНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения, передает НСН.

