Госдеп: США следят за дальнейшими действиями Москвы после приостановки участия в ДСНВ
Власти Соединенных Штатов следят за дальнейшими действиями России после приостановки участия в ДСНВ, сообщает Госдепартамент.
Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, в Вашингтоне готовы при необходимости отреагировать. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, если Москва предпримет какие-либо шаги, Вашингтон должен быть готов к обеспечению безопасности своих граждан. Дипломат не исключил в этом случае корректировку размещения американских ядерных сил.
Напомним, глава Белого дома Джо Байден назвал большой ошибкой решение РФ приостановить участие в ДСНВ.
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