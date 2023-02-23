Госдеп: США следят за дальнейшими действиями Москвы после приостановки участия в ДСНВ

Власти Соединенных Штатов следят за дальнейшими действиями России после приостановки участия в ДСНВ, сообщает Госдепартамент.

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, в Вашингтоне готовы при необходимости отреагировать. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, если Москва предпримет какие-либо шаги, Вашингтон должен быть готов к обеспечению безопасности своих граждан. Дипломат не исключил в этом случае корректировку размещения американских ядерных сил.

Напомним, глава Белого дома Джо Байден назвал большой ошибкой решение РФ приостановить участие в ДСНВ.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеСША
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