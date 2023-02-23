«Хоть завтра»: Нуланд заявила о готовности к переговорам с Россией по ДСНВ

Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры с Россией по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в беседе с ТАСС заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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По ее словам, Вашингтон готов к диалогу «хоть завтра».

Россия тоже должна проявить волю к переговорам, считает представитель Госдепа. Также она сообщила, что Вашингтон готов разрешить инспекции.

О приостановке участия России в Договоре СНВ заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект единогласно одобрили Госдума и Совет Федерации.

Приостановку участия России в ДСНВ прокомментировал президент США Джо Байден. Он назвал это решение «большой ошибкой», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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