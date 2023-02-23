«Хоть завтра»: Нуланд заявила о готовности к переговорам с Россией по ДСНВ
Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры с Россией по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом в беседе с ТАСС заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
По ее словам, Вашингтон готов к диалогу «хоть завтра».
Россия тоже должна проявить волю к переговорам, считает представитель Госдепа. Также она сообщила, что Вашингтон готов разрешить инспекции.
О приостановке участия России в Договоре СНВ заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Соответствующий законопроект единогласно одобрили Госдума и Совет Федерации.
Приостановку участия России в ДСНВ прокомментировал президент США Джо Байден. Он назвал это решение «большой ошибкой», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Белоруссией
- «Хоть завтра»: Нуланд заявила о готовности к переговорам с Россией по ДСНВ
- СМИ: недалеко от Симферополя повреждено железнодорожное полотно
- Шольц предостерег Киев от использования поставленного оружия для нападения на Россию
- В США назвали главное преимущество России в конфликте на Украине
- Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО
- СМИ: врачи пока не готовы выводить Костомарова из комы
- Британцы возмутились флагом Украины у российского посольства в Лондоне
- Небензя: отношений России и Евросоюза уже нет
- В Госдепе анонсировали новый пакет антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru