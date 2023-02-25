Экс-советник Пентагона призвал прислушаться к Путину во избежание ядерной катастрофы

Как отметил Макгрегор, после приостановки участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует не допустить дальнейшей эскалации. Экс-советник указал, что у России больше ядерных боеголовок, чем у США, также Москва может превосходить Вашингтон по числу средств доставки и носителей оружия. По словам Макгрегора, у РФ и США достаточно мощи для уничтожения планеты.

Кроме того, полковник указал, что у Путина есть подтверждения тому, что Соединенные Штаты предали Россию.

«Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он [Путин] дал это четко понять», — подчеркнул Макгрегор.

