«Расконсервируем полигон»: Как проходит подготовка к ядерным испытаниям

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в Вашингтоне задумываются об испытаниях ядерного оружия, но тогда их проведет и Москва. Президент призвал Минобороны и «Росатом» готовиться к проведению ядерных испытаний, однако отметил, что Россия не будет проводить их первой. Путин добавил, что мировой ядерный паритет не может быть нарушен. По мнению Хрусталева, подготовка к проведению ядерных испытаний означает лишь расконсервацию полигона.

«Полигон находится в состоянии консервации на протяжении нескольких десятилетий. Чтобы полигон можно было привести в готовность к проведению ядерных взрывов в безопасном формате, требуется только целостность горных пород. Сейчас мы с США переходим в состояние, когда полигоны готовы к проведению испытаний по команде сверху. На полигон вернется контрольно-измерительное оборудование, будут подготовлены выработки заложения, штольни, шахты, скважины, все встанет в готовности к получению заряда и подготовки к его испытаниям. Приведение полигона в готовность не означает решения о проведении ядерных испытаний, он лишь переходит в состояние расконсервации. Относительно того, что испытывать, есть огромное количество вариантов. Можно хотя бы просто проверить то, что стоит на вооружении», — сказал Хрусталев.

Собеседник НСН также рассказал о возможной пользе от ядерных испытаний.

«Когда ядерный заряд взрывается на достаточную мощность, снимаются все вопросы относительно его работоспособности, в первую очередь у широкой общественности, политических кругов других стран и так далее. Обратимся к примеру КНДР: одно дело — говорить, что у нас есть работоспособное ядерное оружие, другое дело, когда сейсмографы по всему миру подтверждают эти слова. За десятилетия произошел большой прогресс в области материалов, тактических электронных устройств, математического моделирования. Новое поколение ядерных зарядов ставилось на вооружение в разных странах не на основании классических ядерных испытаний, а на основании так называемых экспериментов малой мощности, то есть когда при проверке конструкции заряда энерговыделение получаемых ядерных реакций ниже, чем объем энергии, выделяющейся химической взрывчаткой, которая инициирует ядерную реакцию. Есть определенный способ без большого взрыва проверять надежность и работу ядерного оружия, но полномасштабный ядерный взрыв выглядит куда убедительнее», — подытожил он.

Ранее Путин заявил о временной приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Об этом сообщило агентство НСН.

