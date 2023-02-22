«Большая ошибка». Байден оценил решение России о приостановке участия в ДСНВ

Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции Фигуранту дела о взрыве подарочной коробки в Новой Москве грозит пожизненное лишение свободы В Москве начался прием заявок на чемпионат «Московские мастера» Столичная Госавтоинспекция начала рейд по выявлению нетрезвых водителей Москву украсили ко Дню защитника Отечества