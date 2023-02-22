«Большая ошибка». Байден оценил решение России о приостановке участия в ДСНВ

Президент США Джо Байден назвал большой ошибкой решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеРоссияСШАДжо Байден
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