Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Документ был поддержан единогласно, за него проголосовали все 157 сенаторов, принявших участие в голосовании. Закон, ранее одобренный Госдумой, предусматривает приостановку действия ДСНВ, который Россия и США заключили в 2010 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятный возврат России к ДСНВ зависит от позиции Запада, и ситуация изменится, если западные страны начнут принимать во внимание озабоченности Москвы, сообщает RT.

