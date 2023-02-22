Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Документ был поддержан единогласно, за него проголосовали все 157 сенаторов, принявших участие в голосовании. Закон, ранее одобренный Госдумой, предусматривает приостановку действия ДСНВ, который Россия и США заключили в 2010 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вероятный возврат России к ДСНВ зависит от позиции Запада, и ситуация изменится, если западные страны начнут принимать во внимание озабоченности Москвы, сообщает RT.
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