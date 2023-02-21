Путин напомнил о «потугах» Киева получить ядерное оружие

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Президент тогда объяснял, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично, и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

