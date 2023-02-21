Путин напомнил о «потугах» Киева получить ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию напомнил о попытках Киева получить ядерное оружие – об этом говорилось публично.

«Запад поставлял оружие, натаскивал состав националистических батальонов. Еще до начала СВО велись переговоры о поставках систем ПВО и самолётов. Мы помним о потугах Киева получить ядерное оружие – об этом говорили публично», - сказал он.

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В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Президент тогда объяснял, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично, и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:УкраинаПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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