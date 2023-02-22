«Ядерное послание и сожаления»: Чем обернется приостановка Россией ДСНВ

Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В прошлый раз российский лидер обращался к парламенту в апреле 2021 года. В этом году речь президента была одной из самой продолжительных, но, по словам экспертов, запомнится своей финальной частью, в которой глава государства объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Журналисты уже назвали выступление президента «ядерным».

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.

Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.