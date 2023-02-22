«Ядерное послание и сожаления»: Чем обернется приостановка Россией ДСНВ

Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях. На Западе призывают Россию вернуться к переговорам по данному вопросу. 

Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В прошлый раз российский лидер обращался к парламенту в апреле 2021 года. В этом году речь президента была одной из самой продолжительных, но, по словам экспертов, запомнится своей финальной частью, в которой глава государства объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Журналисты уже назвали выступление президента «ядерным».

Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.

«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.

Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.

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«В связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумывают о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия – в том числе, с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. В этой ситуации Минобороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания, однако если США проведут их, то и российская сторона ответит тем же. При этом Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.

Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было принято решение о приостановке участия государства в договоре СНВ, заявил в связи с этим зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН. Он отметил, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.

«Наши зарубежные недруги подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия. В свое время предложение по прекращению испытания ядерного оружия было внесено в период разрядки Горбачевым и вызвало легкое недоумение среди наших специалистов. Сегодня мы вынуждены работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире», - объяснил он.

Он напомнил, что страны НАТО хотят получить доступ к российским секретным объектам, несмотря на то, что прямо говорят о желании «победить» Россию. Об этом ранее напомнил и Владимир Путин.

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Со своей стороны, бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН заявил, что России нет необходимости испытывать ядерное оружие, однако США придется считаться с приостановкой участия Москвы в ДСНВ.

«Когда нам говорят, что "вы это делать не должны, потому что есть договор", а сами делают, что хотят, так не бывает. Это двустороннее движение, с этим считаться придется. При этом нам особой необходимости в решении этих вопросов нет: у нас есть необходимые заряды, мы их испытываем математически, решаем эти вопросы, имея технологию, когда это гарантировано обеспечит безопасность. Наличие 91,3% абсолютно новых средств полностью гарантирует нашу безопасность», - высказался он.

Он отметил, что Россия не боится Франции и Великобритании, которые также являются ядерными державами. По словам Клинцевича, на территорию США достаточно будет сбросить шесть «современных зарядов», чтобы полностью деморализовать страну. Кроме того, Клинцевич объяснил, что возобновить участие России в договоре СНВ будет несложно.

На Западе такое решение Москвы восприняли с сожалением. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сожалеет о выходе России из договора о СНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и вернуться к соблюдению прежнего соглашения.

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По его словам, в таком случае вся международная архитектура контроля над вооружениями будет ликвидирована.

На этом фоне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что настало время обсуждать новые меры в международной безопасности. По его мнению, принятое Россией решение «разрушает систему международной безопасности», которая была создана после холодной войны.

Франция также сожалеет о решении России приостановить участие в ДСНВ, об этом сообщило МИД страны.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден всё ещё готов в любой момент обсудить с Москвой вопросы ограничения стратегических наступательных вооружений. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он назвал «очень разочаровывающим и безответственным» решение Кремля приостановить участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

При этом в МИД РФ ответили на такой призыв США к переговорам. Во внешнеполитическом ведомстве призвали США проявить политическую волю, предпринять усилия для деэскалации и создать условия для полноценного функционирования договора.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеПослание Федеральному Собранию
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