Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
22 ноября 202604:31
Денис Постольский
Американский многоразовый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX миллиардера Илона Маска приводнился в Тихом океане, сообщает NASA.
Это произошло в районе Лос-Анджелеса после отстыковки от Международной космической станции. Корабль совершал доставку грузов на МКС. По данным космического ведомства США, на его борту находятся материалы, которые могут изменить исследования космоса.
Ранее российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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