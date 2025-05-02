Трамп назвал наибольшим вклад США в победу во Второй мировой войне
К тому же американский президент объявил в США 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.
В преддверии 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны лидер США Дональд Трамп объявил, что Штаты внесли в победу над фашистской Германией больший вклад, чем другие государства. В своей речи политик не упомянул роль СССР в завершении Второй мировой войны. Хотя до этого он говорил, что Россия помогла США выиграть.
ТРАМП О ПОБЕДЕ
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США для победы во Второй мировой войне сделали больше, чем другие страны. К тому же, по его словам, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Американский лидер также объявил 8 мая Днем победы.
«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...» - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
Кроме этого он также призвал «снова начать праздновать победы» США.
«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» - добавил политик.
В своем новом заявлении о решающей роли во Второй мировой войне американский президент не упомянул Советский Союз. Во время своего первого срока в мае 2020 года Трамп назвал победителями нацизма только США и Великобританию.
Тогда он тоже не упомянул роль СССР в победе во Второй мировой войне. Посольство РФ обвинило американские власти в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль Союза в победе над нацизмом.
В США День ветеранов приходится на 11 ноября — на годовщину заключения Компьенского перемирия между Антантой и Германией в 1918 году, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Изначально он назывался Днем перемирия и в 1926 году был включен в число других общенациональных торжеств США. В 1954 году его переименовали в День ветеранов в честь живущих участников боевых действий.
8 мая тоже является в США памятной датой — Днем победы над фашистской Германией в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. В число национальных военно-мемориальных праздников входит День памяти павших. В последний понедельник мая в США вспоминают соотечественников, погибших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Штаты.
РОЛЬ СССР
При этом в январе 2025 года Дональд Трамп призывал не забывать о роли России в завершении Второй мировой войны.
«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам (США – прим. НСН) выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней», – написал он в соцсетях.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что фальсификация исторических фактов ведет к разрушительным последствиям.
«Мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу», - говорится в заявлении президента на официальном сайте Кремля.
Согласно данным Министерства обороны России и статистическим исследованиям конца 1980-х годов, в Великой Отечественной войне погибли 26,6 млн человек. В это число входят погибшие в боях и скончавшиеся от ран и болезней военнослужащие и партизаны, а также умершие от голода, погибшие во время бомбежек и карательных акций мирные жители, замученные узники концлагерей, рабочие и крестьяне, угнанные на каторжные работы.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Владимир Путин пригласил на парад в Москве президентов Белоруссии и Сербии, премьер-министра Словакии, лидеров всех стран СНГ и их войска.
Ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Вторая мировая была «большой войной» для США, однако в ней сражались и победили русские, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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