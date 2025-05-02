Трамп назвал наибольшим вклад США в победу во Второй мировой войне

ТРАМП О ПОБЕДЕ

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что США для победы во Второй мировой войне сделали больше, чем другие страны. К тому же, по его словам, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны. Американский лидер также объявил 8 мая Днем победы.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой...» - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.