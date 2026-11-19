Хуснуллин: Элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два
Отдельные элементы Крымского моста после атак ВСУ могут запустить через один-два месяца. Об этом рассказал ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что власти оценят разные варианты, в зависимости от того, в какой форме будут восстанавливать сооружение.
«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить», - поделился Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.
О сроках восстановления моста планируют объявить в течение недели.
В свою очередь, министр транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что транспорт сможет обеспечить перевозку пассажиров и грузов при длительной задержке восстановления Крымского моста.
Ранее вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями, позволяющими восстановить мост в сжатые сроки.
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