Он отметил, что власти оценят разные варианты, в зависимости от того, в какой форме будут восстанавливать сооружение.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить», - поделился Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

О сроках восстановления моста планируют объявить в течение недели.

В свою очередь, министр транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что транспорт сможет обеспечить перевозку пассажиров и грузов при длительной задержке восстановления Крымского моста.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями, позволяющими восстановить мост в сжатые сроки.

