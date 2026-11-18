«Его («Орешник») надо демонстрировать так же, как они демонстрируют свои возможности в работе по Крымскому мосту, а также налетам на Москву, Санкт-Петербург», — заявил эксперт.

Попов указал, что Вооруженные силы РФ должны бить по энергетике, военным заводам, мостам, железнодорожным узлам, но за атаку на мост противник должен получить ответ отдельно.

Ранее в Кремле заявили, что Крымский мост восстановят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

