В России призвали использовать «Орешник» после новой атаки на Крымский мост
Атака Вооруженных сил Украины на Крымский мост может стать поводом для использования российской ракеты средней дальности «Орешник», сообщил «МК» заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.
«Его («Орешник») надо демонстрировать так же, как они демонстрируют свои возможности в работе по Крымскому мосту, а также налетам на Москву, Санкт-Петербург», — заявил эксперт.
Попов указал, что Вооруженные силы РФ должны бить по энергетике, военным заводам, мостам, железнодорожным узлам, но за атаку на мост противник должен получить ответ отдельно.
Ранее в Кремле заявили, что Крымский мост восстановят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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