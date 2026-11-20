По её словам, катера будут курсировать между портами «Крым» и «Кавказ» по фактической погоде. Перевозка для пассажиров будет бесплатной.

Курлаева добавила, что граждане могут взять с собой ручную кладь. При этом запрещено перевозить канистры с горюче-смазочными материалами.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что отдельные элементы Крымского моста после атак ВСУ могут запустить через один-два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

