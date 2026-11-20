Бесплатные катера запустят между Крымом и Кубанью
Бесплатные маломерные катера планируется запустить между Крымом и Краснодарским краем для перевозки пассажиров. Об этом в эфире «Россия 24» сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева.
По её словам, катера будут курсировать между портами «Крым» и «Кавказ» по фактической погоде. Перевозка для пассажиров будет бесплатной.
Курлаева добавила, что граждане могут взять с собой ручную кладь. При этом запрещено перевозить канистры с горюче-смазочными материалами.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что отдельные элементы Крымского моста после атак ВСУ могут запустить через один-два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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