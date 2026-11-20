Встретятся в Москве? Трамп призвал Европу и Зеленского к сделке с Россией
Трамп обратился к Европе и Зеленскому с призывом к сделке с РФ. Зеленский же согласился обсуждать территории только лично с Путиным, а также призвал разместить военные базы США на Украине.
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для обсуждения их позиции по Украине. С заявлениями он выступил по итогам первой трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Он отметил, что обсуждать вопросы безопасности, в том числе в Европе, без ее стран бессмысленно.
«России нужно понять, с чем Европа придет на переговоры», — подчеркнул он.
ПРИЗЫВЫ ТРАМПА
Президент США Дональд Трамп также призвал европейских лидеров наладить прямые контакты с РФ и заключить сделку. Стоит отметить, что накануне он неожиданно присоединился по телефону к встрече представителей «коалиции желающих» в Берлине и положительно оценил перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Bild.
По данным издания, Трамп позвонил своему спецпосланнику и зятю Джареду Кушнеру с борта президентского самолета. Тот включил громкую связь и поднес телефон к микрофону, чтобы остальные участники встречи могли услышать политика.
Трамп положительно отозвался о контактах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Он объяснил, что Москва заинтересована в достижении мира, а международным партнерам следует сосредоточиться на дипломатии.
Еще американский политик раскритиковал планы Европы и других союзников Украины выделить Киеву дополнительные €70 млрд. По словам двух участников встречи, глава Белого дома довольно резко высказался по этой теме.
Спецпосланник и зять американского лидера Джаред Кушнер поспешил заверить, что Трамп согласен потерять доходы от поставок американских вооружений Киеву на средства Европы в случае мирного урегулирования на Украине.
«Речь идет об очень небольшой отрасли промышленности по сравнению с размером американской экономики в целом. И ничего бы не сделало президента Трампа более счастливым, чем банкротство этой отрасли в связи с миром во всем мире», - ответил он на логичный вопрос после «претензий» Трампа к европейцам.
ОБСУЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Франция, Германия и Великобритания рассматривают предложение России приехать в Москву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, советник по нацбезопасности одной из этих стран уже связался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и обсудил возможность переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уже допустил снятие санкций с России по мере прогресса в урегулировании конфликта на Украине, его слова передает издание Stern. При этом Украина, по его мнению, должна иметь возможность продолжать "европейский путь" и получать помощь в восстановлении.
При этом политологи пока не верят в искренние намерения европейцев что-то решть.
Если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
«В любом случае это долгий процесс, это минимум год. Если все будет идти правильно, можно ждать какого-то решения следующей весной-летом. Участие европейцев должно приблизить решение конфликта. Но если Европа продолжит свою политику, это будет тупик, они должны договариваться конструктивно», - отметил он.
А журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН заявил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения и условия на переговорах по Украине.
«Дело в том, что и Макрон, и господин Мерц (канцлер Германии. - Прим. НСН) находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения, чтобы ставить условия. Один просто уходящий, другой не очень уверенно пока остающийся, но тоже ему грозит это. Их вес намного меньше, чем если бы была бы Меркель (бывший канцлер Германии. - Прим. НСН) в свое время», - добавил он.
ПОПЫТКИ ЗЕЛЕНСКОГО
Пока американский лидер Дональд Трамп пытается «намекнуть» европейцем, что идти на уступки все равно придется, украинский лидер Владимир Зеленский не теряет надежды что-то потребовать. Так, он по-прежнему настаивает на введении иностранных войск на Украину. Об этом он сообщил украинским СМИ после переговоров с европейцами и Трампом.
При этом он заявил, что у союзников пока нет единого понимания того, как именно будут работать гарантии безопасности, и будут ли они предусматривать введение войск. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в целом хотел бы, чтобы США разместили свои военные базы на территории Украины.
Россия же категорически против присутствия иностранных войск на территории Украины. При этом, по данным Уиткоффа и Кушнера, Путин согласен на гарантии, аналогичные НАТО, но без ввода войск.
Владимир Зеленский также заявил о готовности вести переговоры по территориальному вопросу, однако подчеркнул, что согласен на такой диалог исключительно лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание «Новости.Live».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил НСН, что у Киева нет цели идти на уступки ради мира.
«Украина зиму переживет, они же пережили прошлую, только вопрос в том, каким образом они ее переживут. В прошлом году были и недельные, и месячные отключения воды, электроэнергии, но пережили. В этом году зима будет сложнее, но активное финансирование продолжается за счет средств ЕС, выделяются деньги, оборудование, кабельная продукция. Что касается целей киевского руководства, они думают только об одном: продолжение конфликта, продолжение получения огромных финансовых ресурсов. Они уже подали заявку на финансирование 800-тысячной армии на десять лет, чтобы все были гарантии. Поэтому их мысли и планы очевидны», - добавил он.
Киев своими действиями пока подтверждает нежелание договариваться.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС заявил, что ответные действия России на атаки Украины по Крымскому мосту будут «гораздо более болезненными». После такого инцидента Москва не будет обсуждать энергетическое и морское перемирие, хотя от диалога в целом не отказывается.
Напомним, в ночь на 19 ноября Крымский мост в третий раз за неделю подвергся ударам со стороны ВСУ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Тишковец: В Москве метеорологическая зима начнется на следующей неделе
- Умер основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес
- Встретятся в Москве? Трамп призвал Европу и Зеленского к сделке с Россией
- В посольстве рассказали о судьбе задержанных в Турции россиянок
- СМИ: Хакеры получили данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan
- РФ сообщила США и Ирану о возможности забрать часть отработанного ядерного топлива
- Попова исключила наличие в мире вирусов, способных сейчас вызвать пандемию
- Власти ожидают ускорения темпов роста тарифов на связь
- Создатель шоу «Смак» Макаревича может быть связан с поставщиками ВСУ
- Доходы россиян от сдачи квартир упали почти на 14%