При этом политологи пока не верят в искренние намерения европейцев что-то решть.

Если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.

«В любом случае это долгий процесс, это минимум год. Если все будет идти правильно, можно ждать какого-то решения следующей весной-летом. Участие европейцев должно приблизить решение конфликта. Но если Европа продолжит свою политику, это будет тупик, они должны договариваться конструктивно», - отметил он.

А журналист и телеведущий, гражданин Франции Владимир Познер в беседе с НСН заявил, что, например, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения и условия на переговорах по Украине.

«Дело в том, что и Макрон, и господин Мерц (канцлер Германии. - Прим. НСН) находятся не в лучшем положении, чтобы выдвигать какие-то предложения, чтобы ставить условия. Один просто уходящий, другой не очень уверенно пока остающийся, но тоже ему грозит это. Их вес намного меньше, чем если бы была бы Меркель (бывший канцлер Германии. - Прим. НСН) в свое время», - добавил он.

ПОПЫТКИ ЗЕЛЕНСКОГО

Пока американский лидер Дональд Трамп пытается «намекнуть» европейцем, что идти на уступки все равно придется, украинский лидер Владимир Зеленский не теряет надежды что-то потребовать. Так, он по-прежнему настаивает на введении иностранных войск на Украину. Об этом он сообщил украинским СМИ после переговоров с европейцами и Трампом.

При этом он заявил, что у союзников пока нет единого понимания того, как именно будут работать гарантии безопасности, и будут ли они предусматривать введение войск. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в целом хотел бы, чтобы США разместили свои военные базы на территории Украины.

Россия же категорически против присутствия иностранных войск на территории Украины. При этом, по данным Уиткоффа и Кушнера, Путин согласен на гарантии, аналогичные НАТО, но без ввода войск.

Владимир Зеленский также заявил о готовности вести переговоры по территориальному вопросу, однако подчеркнул, что согласен на такой диалог исключительно лично с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание «Новости.Live».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил НСН, что у Киева нет цели идти на уступки ради мира.

«Украина зиму переживет, они же пережили прошлую, только вопрос в том, каким образом они ее переживут. В прошлом году были и недельные, и месячные отключения воды, электроэнергии, но пережили. В этом году зима будет сложнее, но активное финансирование продолжается за счет средств ЕС, выделяются деньги, оборудование, кабельная продукция. Что касается целей киевского руководства, они думают только об одном: продолжение конфликта, продолжение получения огромных финансовых ресурсов. Они уже подали заявку на финансирование 800-тысячной армии на десять лет, чтобы все были гарантии. Поэтому их мысли и планы очевидны», - добавил он.