По его словам, семьи, особенно с детьми, предпочитают Турцию и систему «все включено», так как заранее знают в момент бронирования, сколько будет стоить поездка на неделю.

Призывы представителей туристической индустрии Турции о внесении существенных изменений в систему «все включено» или полного отказа от нее Санджар связал с растущими расходами гостиниц и значительным количеством пищевых отходов.

Ранее россиянам рассказали, как слетать в Египет за 80 тысяч рублей на «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

