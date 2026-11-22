Турция потеряет доверие туристов из России при отказе от «все включено»
Турция может потерять доверие российских туристов и отдыхающих из стран СНГ в случае резкого отказа от системы «все включено», сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.
По его словам, семьи, особенно с детьми, предпочитают Турцию и систему «все включено», так как заранее знают в момент бронирования, сколько будет стоить поездка на неделю.
Призывы представителей туристической индустрии Турции о внесении существенных изменений в систему «все включено» или полного отказа от нее Санджар связал с растущими расходами гостиниц и значительным количеством пищевых отходов.
Ранее россиянам рассказали, как слетать в Египет за 80 тысяч рублей на «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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