Ранее вице-премьер страны Маттео Сальвини обнаружил свое имя в базе сайта. До этого там также появились данные итальянских депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звезд». Мелони заявила, что это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев.

Издание пишет, что данный скандал вызвал разногласия внутри итальянского правительства, которые премьеру пришлось улаживать во время визита на саммит «Коалиции желающих» в Берлине. После этого посольство Украины в Италии попыталось дистанцироваться от сайта, однако извинений Сальвини так и не принесло.

Ранее Зеленский нагрубил Мелони при встрече на саммите ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

