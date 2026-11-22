СМИ: Мелони отчитала Зеленского из-за выходки Украины против Италии
Глава правительства Италии Джорджа Мелони лично выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому протест из-за скандала вокруг украинского «Миротворца», сообщает Il Fatto Quotidiano.
Ранее вице-премьер страны Маттео Сальвини обнаружил свое имя в базе сайта. До этого там также появились данные итальянских депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звезд». Мелони заявила, что это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев.
Издание пишет, что данный скандал вызвал разногласия внутри итальянского правительства, которые премьеру пришлось улаживать во время визита на саммит «Коалиции желающих» в Берлине. После этого посольство Украины в Италии попыталось дистанцироваться от сайта, однако извинений Сальвини так и не принесло.
Ранее Зеленский нагрубил Мелони при встрече на саммите ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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