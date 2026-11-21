Никитин: Движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено
21 ноября 202613:45
Александр Грин
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Андрея Никитина.
Напомним, что движение поездов было временно приостановлено в четверг утром в связи с ночной атакой БПЛА ВСУ. Позднее в тот же день движение было частично восстановлено одному пути.
Всего на этой неделе ВСУ атаковали Крымский мост 16, 17 и 19 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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