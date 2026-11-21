Напомним, что движение поездов было временно приостановлено в четверг утром в связи с ночной атакой БПЛА ВСУ. Позднее в тот же день движение было частично восстановлено одному пути.

Всего на этой неделе ВСУ атаковали Крымский мост 16, 17 и 19 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

