«Договариваться не будем!»: Власти РФ нашли решения на время ремонта Крымского моста
Владимир Путин пообещал болезненный ответ на удары ВСУ по Крымскому мосту, а Дмитрий Песков заверил, что отремонтированный мост будет еще лучше прежнего.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС заявил, что ответные действия России на атаки Украины по Крымскому мосту будут «гораздо более болезненными». После такого инцидента Москва не будет обсуждать энергетическое и морское перемирие, хотя от диалога в целом не отказывается.
Президент напомнил, что очень давно дал прямое указание не использовать мост для перевозки военной техники и боеприпасов. Таким образом, это исключительно мирный объект. По его словам, автомобильной части нанесен серьезный ущерб, тогда как железнодорожная, по его оценке, уже восстановлена. Он заверил, что объект в любом случае будет отремонтирован.
Глава государства подчеркнул, что полуостров не останется без снабжения. Оно и раньше шло не по Крымскому мосту, а по сухопутному коридору через ДНР, так как с 2022 года мост был закрыт для большегрузов. Владимир Путин сравнил трассу «Новороссия» с дорогой жизни по Ладожскому озеру во время блокады Ленинграда, назвал водителей героями и заявил, что будут предприняты дополнительные усилия для защиты этого коридора.
Путин рассказал, что «мы слышим со всех сторон: просим прекратить; давайте договоримся: либо на море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить».
Он пояснил, что обсуждал этот вопрос с коллегами из Совета безопасности и хотел еще раз все обдумать в надежде на договоренность.
«Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали», — сказал он.
Президент подчеркнул, что ответные меры будут гораздо более болезненными, чем то, что сделала украинская сторона. Москва не позволит «подвинуть» себя в территориальных вопросах, РФ будет отодвигать противника от границы на разных направлениях, создавая надежные полосы безопасности.
Примечательно, что президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию Владимира Путина на удары ВСУ по Крымскому мосту.
«Трамп рассказал, что общался с Владимиром Путиным и что тот крайне недоволен президентом Зеленским из-за атаки на мост. Трамп отметил, что такая реакция Путина вполне понятна», — передал слова американского лидера журналист NBC Гейб Гутьеррес.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели сообщил, что сейчас оцениваются разные варианты восстановления. Отдельные элементы, возможно, удастся запустить через месяц-два, однако сейчас идет период штормов, так что точную оценку дадут в течение недели.
Вице-премьер Андрей Никитин добавил, что на железнодорожных путях ремонтные работы уже завершены. В Минтрансе сообщили, что движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто.
Что касается пассажирского сообщения, советник главы республики Олег Крючков сообщил, что с 20 ноября пассажиров будут перевозить катерами. Сначала нужно будет доехать на автомобиле до порта Крым, затем пересесть на бесплатные катера до порта Кавказ. Точное расписание пока не опубликовано.
Напомним, в ночь на 19 ноября Крымский мост в третий раз за неделю подвергся ударам со стороны ВСУ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Крымский мост восстановят, и он будет «еще лучше прежнего», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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