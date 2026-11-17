ВС России ударили по подстанциям в четырех городах Украины
Российские беспилотники 17 ноября нанесли удары по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также энергетическим объектам в нескольких регионах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, ВС поразили сухогруз, следовавший в порт Одессы с грузами военного назначения. Также там заявили об уничтожении железнодорожного локомотива в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов в интересах ВСУ.
Кроме того, российская армия попала по трем электроподстанциям напряжением 330 кВ. Они расположены в Ровно и Грабове Ровенской области, а также в Каменском Днепропетровской. Еще одна мощностью 110 кВ поражена в Черновцах.
В Минобороны уточнили, что эти энергообъекты обеспечивали электроснабжение предприятий украинского военно-промышленного комплекса и логистических центров, задействованных в интересах ВСУ.
Недавно НСН рассказывала, как ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту.
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