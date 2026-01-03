«Клоун выбрал террориста»: Зеленский начал год с кадровых перестановок

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НА УКРАИНЕ

2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назначил министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны страны, передает RT. В видеообращении в своем Telegram-канале украинский президент также объявил, что уже экс-министр обороны Денис Шмыгаль остается «в команде Украины», и выразил ему благодарность за работу.

«Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе и не менее важное», - добавил Зеленский.