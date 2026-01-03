«Клоун выбрал террориста»: Зеленский начал год с кадровых перестановок
За день он сменил глав сразу нескольких ведомств.
В первые дни нового года украинский лидер Владимир Зеленский сменил руководителей нескольких ведомств. Накануне он назначил нового министра обороны страны, главу Офиса президента Украины и руководителей других подразделений.
НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НА УКРАИНЕ
2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назначил министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны страны, передает RT. В видеообращении в своем Telegram-канале украинский президент также объявил, что уже экс-министр обороны Денис Шмыгаль остается «в команде Украины», и выразил ему благодарность за работу.
«Шмыгалю я предложил возглавить другое направление в государственной работе и не менее важное», - добавил Зеленский.
Кроме того, в тот же день он провел еще несколько кадровых перестановок на Украине. Так, Зеленский сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД. Президент добавил, что кандидатура на освобождаемый пост будет предложена в скором времени.
НАЗНАЧЕНИЕ БУДАНОВА
К тому же руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) Зеленский назначил новым главой своего офиса. При этом на место Буданова президент поставил Олега Иващенко, пишет RT. Его уже предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией назвал экстремиста Буданова «отличным» кандидатом на пост главы офиса Зеленского.
«Утративший легитимность клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», - приводит его слова RT.
При этом Медведев считает, что Зеленскому не поможет назначение нового главы офиса. В беседе с ТАСС российский политик пожалел, «что есть всего одна вакансия», так как другую, по его словам, «надо было бы предложить» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.
Между тем, в МИД России указали на британское влияние при назначении нового главы офиса Зеленского.
«Идея о назначении Буданова на должность главы президентского офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона. Им это нужно для двух вещей: укрепление непримиримой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта и перевод Зеленского на более "короткий поводок", то есть усиление британского влияния», - предположил в разговоре с изданием посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
ОТСТАВКА ЕРМАКА
Экстремиста Кирилла Буданова назначили на должность главы офиса Зеленского вместо бывшего руководителя Андрея Ермака, который ушел в отставку в ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала на Украине. В квартире чиновника прошли обыски.
Сам Ермак на следующий день после своего увольнения заявил, что собирается уйти на фронт. По данным «New York Post», он заявил, что готов «к любым репрессиям».
При этом СМИ писали, что Ермак, несмотря на увольнение с основной должности главы офиса Зеленского, продолжает работать в госорганах страны, занимая не менее десяти различных постов. Речь идет в том числе и о должности зампредседателя Комиссии по вопросам антикоррупционной политики, а также о позиции сопредседателя группы «Ермака-Макфола», которая занимается разработкой санкций против РФ.
Более того, известно, что Ермак входит в состав ряда других правительственных комиссий и рабочих групп, включая Комиссию по поддержке предпринимательства, Национальную инвестиционную комиссию и группу «Ермака-Расмуссена» по вопросам гарантий безопасности для Украины.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Андрей Ермак перед своей отставкой добивался увольнения глав силовых ведомств на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
