В Раде заявили, что Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств
Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак перед своей отставкой добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, также Ермак добивался «отстранения сразу всех силовиков»
«Хотели... убрать всех и поставить лояльных к Ермаку «и.о.», которые подпишут и реализуют подозрения «мятежникам» и антикоррупционным органам», - написал депутат.
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил «Радиоточке НСН», что Ермаквполне может дать показания на украинского президента Владимира Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.
