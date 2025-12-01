В Раде заявили, что Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак перед своей отставкой добивался увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду

По его словам, также Ермак добивался «отстранения сразу всех силовиков»

«Хотели... убрать всех и поставить лояльных к Ермаку «и.о.», которые подпишут и реализуют подозрения «мятежникам» и антикоррупционным органам», - написал депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил «Радиоточке НСН», что Ермаквполне может дать показания на украинского президента Владимира Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВерховная РадаУкраина

