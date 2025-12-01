В Раде заявили, что Ермак добивался увольнения глав силовых ведомств

По его словам, также Ермак добивался «отстранения сразу всех силовиков»

«Хотели... убрать всех и поставить лояльных к Ермаку «и.о.», которые подпишут и реализуют подозрения «мятежникам» и антикоррупционным органам», - написал депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил «Радиоточке НСН», что Ермаквполне может дать показания на украинского президента Владимира Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.