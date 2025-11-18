Экс-депутат Рады: Умеров сдаст Зеленского, чтобы «спасти свою шкуру»
Умеров больше, чем суда боится физического устранения из-за коррупционного скандала с участием соратников главы киевского режима, заявил НСН экс-депутат Рады Олейник.
Возможное решение Секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова не возвращаться из зарубежной поездки может быть предвестником политических потрясений, вплоть до ухода Зеленского. Об этом в комментарии НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Как стало ранее известно, Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу в сфере энергетики, продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться 16 ноября, до 19 числа. Умеров внезапно объявил, что находится в Турции «для переговоров». После он отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Уже 17 ноября в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Умеров находится в США. Его пресс-секретарь заявила, что он вернется на Украину 20 ноября.
«То, что он сбежал, это факт, как он мог продлить командировку без Зеленского. Если Умеров в Америке, скорее всего, он уже в контакте с ФБР и готов заключить сделку, чтобы стать свидетелем обвинения. Ему надо дать показания на более крупную рыбу, чтобы сохранить себя. Таковыми могут быть руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и сам президент. Многие, кто знает Умерова, говорят, что он трусоват и сдаст любого, лишь бы спасти свою шкуру. Он больше всего боится не столько оказаться под судом, (это неприятно, но хотя бы останется живым), сколько быть ликвидированным физически. Он много знает и может сказать о Зеленском, да и не только о нем, о европейских лидерах, что они были в доле. Поэтому может быть принято такое решение - инфаркт, ДТП, а потом еще спишут это все на Россию», - отметил собеседник НСН.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что соратник Зеленского Тимур Миндич, фигурант дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. При этом сам Зеленский сейчас также находится в зарубежном турне. Он уже посетил Грецию и Францию, 18 ноября прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. По словам Олейника, Зеленскому необходимо удержать власть ради собственной безопасности, ни о каких выборах не может быть речи.
«У Зеленского выбора нет, потому что он до этого был уверен, что никто не посмеет пойти против него и каким-то образом начинать преследовать его команду и его лично. По закрытой социологии, до скандала у Зеленского был рейтинг где-то 40%, а сейчас уже 20%. Цифры озвучили в Раде. С таким рейтингом только к прокурору ходить. У него пример на глазах – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Потерял должность, сидит в тюрьме. А Зеленскому даже это не светит, потому что до тюрьмы и до суда ему надо ещё дожить. Миллиардер Игорь Коломойский, очень информированный, сказал, что «Наполеончику конец». Это уже сигнал, что за Зеленского взялись серьезно», - рассказал Олейник.
Он не исключил, что Зеленский может скрыться за границей.
«Заболел, уехал на лечение в Израиль, например, или в Лондон, и не вернулся. После этого может быть возвращение того же Валерия Залужного, посла в Лондоне, бывшего главкома ВСУ. Он считается рейтинговым на Украине, хотя это человек войны. А как его можно вернуть? Например, создадут новую коалицию депутатскую, уже не «Слуга народа» Зеленского, она сформирует правительство и Залужного могут сделать премьером. Рада примет, и в чрезвычайных условиях он будет, например, министром обороны и премьером. Сейчас Украина находится как на вулкане, не понимаешь, что произойдет и в какую минуту, будет весело», - заключил экс-депутат Рады.
На фоне последних событий партия «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко присоединилась к требованиям других участников парламентской оппозиции о необходимости отставки правительства и создания новой коалиции в парламенте.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, Зеленский сейчас теряет остатки власти, а руководство Украины доживает последние дни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Украине сомневаются в приоритетном получении истребителей Rafale
- Рост зарплат для сотрудников без опыта объяснили дефицитом кадров
- Экс-депутат Рады: Умеров сдаст Зеленского, чтобы «спасти свою шкуру»
- В Казани в многоквартирном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси
- С актера Деревянко взыскали более 13 млн рублей
- Россиянам назвали причины отказов по ипотеке
- Россиянам рассказали, какой будет зима 2026 года
- Крида сравнили с Безруковым: Кинокритик назвал лучшие фильмы 2025 года
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
- Продюсер исключил изменение репертуара Шамана после свадьбы с Мизулиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru