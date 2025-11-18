«То, что он сбежал, это факт, как он мог продлить командировку без Зеленского. Если Умеров в Америке, скорее всего, он уже в контакте с ФБР и готов заключить сделку, чтобы стать свидетелем обвинения. Ему надо дать показания на более крупную рыбу, чтобы сохранить себя. Таковыми могут быть руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и сам президент. Многие, кто знает Умерова, говорят, что он трусоват и сдаст любого, лишь бы спасти свою шкуру. Он больше всего боится не столько оказаться под судом, (это неприятно, но хотя бы останется живым), сколько быть ликвидированным физически. Он много знает и может сказать о Зеленском, да и не только о нем, о европейских лидерах, что они были в доле. Поэтому может быть принято такое решение - инфаркт, ДТП, а потом еще спишут это все на Россию», - отметил собеседник НСН.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что соратник Зеленского Тимур Миндич, фигурант дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. При этом сам Зеленский сейчас также находится в зарубежном турне. Он уже посетил Грецию и Францию, 18 ноября прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. По словам Олейника, Зеленскому необходимо удержать власть ради собственной безопасности, ни о каких выборах не может быть речи.

«У Зеленского выбора нет, потому что он до этого был уверен, что никто не посмеет пойти против него и каким-то образом начинать преследовать его команду и его лично. По закрытой социологии, до скандала у Зеленского был рейтинг где-то 40%, а сейчас уже 20%. Цифры озвучили в Раде. С таким рейтингом только к прокурору ходить. У него пример на глазах – экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Потерял должность, сидит в тюрьме. А Зеленскому даже это не светит, потому что до тюрьмы и до суда ему надо ещё дожить. Миллиардер Игорь Коломойский, очень информированный, сказал, что «Наполеончику конец». Это уже сигнал, что за Зеленского взялись серьезно», - рассказал Олейник.