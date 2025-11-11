Паника и новые выборы: Чем грозит Зеленскому новый коррупционный скандал
Попытка ареста видных бизнесменов в Киеве — это удар по президенту Украины, уверены эксперты. Он может потерять поддержку Европы и США и даже уйти в отставку.
В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Уточняется, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Теперь украинскому президенту Владимиру Зеленскому угрожают отставкой правительства.
В ЧЕМ ДЕЛО?
По версии НАБУ, группа лиц во главе с известным бизнесменом, который в материалах дела проходит как «Карлсон» (по данным СМИ, это ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич) внедрила систему откатов с контрагентов компании «Энергоатом», вымогая с них 10-15% от стоимости контракта. Эта группа, по заявлению НАБУ, «отмыла» более 100 миллионов долларов. В дом Миндича пришли с обысками детективы НАБУ, а в его квартире обнаружили прослушку. Однако это не помешало ему выехать из страны.
Следователи также опубликовали скриншот разговора двух мужчин, которые называют себя «Шугармен» и «Рёшик». Их имена не называются, но СМИ выдвинули версию, что за одним из прозвищ скрывается Михаил Цукерман, связанный с предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95». «Шугармен» уточняет у собеседника, не тяжело ли ему было переносить коробку с $1,6 миллиона наличными внутри. «Рёшик» пожаловался в ответ, что это было сомнительное удовольствие.
Помимо этого скандала, Миндич мог стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Об этом сообщила «Украинская правда». Издание писало, что бизнесмен попал под подозрение из-за деятельности своей оффшорной компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Утверждается, что американцев заинтересовал еще один человек из его окружения по прозвищу «Шугармен».
КТО ТАКОЙ МИНДИЧ
Бывший партнер Зеленского по комедийной карьере, Миндич стал одним из ключевых людей в окружении главы государства после его победы на выборах в 2019-м году. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По информации журналистов, это «кошелек» президента, через которого проходят основные денежные потоки в рамках коррупционных схем по отмыву денег.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский даже обвинял высшее руководство страны в том, что они собираются в киевской квартире Миндича на неформальные встречи, где обсуждают криминальные вопросы. Среди гостей он называл Зеленского и руководителя офиса президента Андрея Ермака. С 2023 года депутат находится в украинском СИЗО по делу о государственной измене в пользу России.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что арест Миндича вызвал панику в окружении Зеленского, однако он добавил, что бизнесмен — не единственный «кошелек» президента, хотя и один из главных. Его слова приводят РИА Новости.
РЕАКЦИЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ
Украинская оппозиция уже выдвинула требование об отставке правительства. Об этом объявила фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В официальном заявлении подчеркивается, что государством управляют непрофессионально, а в кабинете министров царит коррупция.
Для того, чтобы отправить правительство в отставку, оппозиции необходимо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов из 450. Фактическая численность украинского парламента — 397 человек. На данный момент у партии Зеленского «Слуга народа» 232 мандата, а также поддержка со стороны фракций, которые контролируют еще 58 мест. У оппозиции их только 70.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник усомнился в серьезных последствиях для нынешнего главы государства на фоне коррупционного скандала и рассказал НСН, что вряд ли кого-нибудь привлекут к ответственности.
«На Украине вряд ли кого-то по этому делу посадят. Пытались посадить бывшего первого вице-премьера Алексея Чернышова, суд состоялся, но было принято половинчатое решение — он вышел под залог. Украина будет искать варианты, чтобы не сдать никого, потому что придут и за Зеленским», — подчеркнул он.
ПОЗИЦИЯ США И ЕС
Обыски, которые провели агенты НАБУ у приближенных Зеленского стали ответом на политику главы киевского режима. Об этом сообщает The New York Times. Издание отмечает, что уголовные дела получили развитие из-за попыток украинского президента взять под контроль НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Американские журналисты также напомнили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в феврале 2025-го призывал Украину провести новые выборы. По их мнению, антикоррупционный скандал может быть связан именно с этим желанием.
Еврокомиссия чуть ранее осталась разочарована Зеленским из-за недостаточных усилий по борьбе с коррупцией. 7 ноября она выпустила доклад о перспективах расширения ЕС и прогрессе Украины на пути вступления в Евросоюз. Особое внимание в нем было уделено коррупционным вопросам. Европейские эксперты пришли к выводу, что в стране растет давление со стороны государственных институтов на антикоррупционные независимые структуры (НАБУ и САП) и общественные организации. Подчеркивается, что это давление оказывается, в том числе, и с помощью уголовного преследования.
