Паника и новые выборы: Чем грозит Зеленскому новый коррупционный скандал

Попытка ареста видных бизнесменов в Киеве — это удар по президенту Украины, уверены эксперты. Он может потерять поддержку Европы и США и даже уйти в отставку.

В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. Уточняется, что Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Теперь украинскому президенту Владимиру Зеленскому угрожают отставкой правительства.

СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича стали ответом Зеленскому

В ЧЕМ ДЕЛО?

По версии НАБУ, группа лиц во главе с известным бизнесменом, который в материалах дела проходит как «Карлсон» (по данным СМИ, это ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич) внедрила систему откатов с контрагентов компании «Энергоатом», вымогая с них 10-15% от стоимости контракта. Эта группа, по заявлению НАБУ, «отмыла» более 100 миллионов долларов. В дом Миндича пришли с обысками детективы НАБУ, а в его квартире обнаружили прослушку. Однако это не помешало ему выехать из страны.

Следователи также опубликовали скриншот разговора двух мужчин, которые называют себя «Шугармен» и «Рёшик». Их имена не называются, но СМИ выдвинули версию, что за одним из прозвищ скрывается Михаил Цукерман, связанный с предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95». «Шугармен» уточняет у собеседника, не тяжело ли ему было переносить коробку с $1,6 миллиона наличными внутри. «Рёшик» пожаловался в ответ, что это было сомнительное удовольствие.

Помимо этого скандала, Миндич мог стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Об этом сообщила «Украинская правда». Издание писало, что бизнесмен попал под подозрение из-за деятельности своей оффшорной компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Утверждается, что американцев заинтересовал еще один человек из его окружения по прозвищу «Шугармен».

В квартире близкого к Зеленскому предпринимателя Миндича нашли прослушку

КТО ТАКОЙ МИНДИЧ

Бывший партнер Зеленского по комедийной карьере, Миндич стал одним из ключевых людей в окружении главы государства после его победы на выборах в 2019-м году. Об этом сообщило издание «Страна.ua». По информации журналистов, это «кошелек» президента, через которого проходят основные денежные потоки в рамках коррупционных схем по отмыву денег.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский даже обвинял высшее руководство страны в том, что они собираются в киевской квартире Миндича на неформальные встречи, где обсуждают криминальные вопросы. Среди гостей он называл Зеленского и руководителя офиса президента Андрея Ермака. С 2023 года депутат находится в украинском СИЗО по делу о государственной измене в пользу России.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что арест Миндича вызвал панику в окружении Зеленского, однако он добавил, что бизнесмен — не единственный «кошелек» президента, хотя и один из главных. Его слова приводят РИА Новости.

СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ

РЕАКЦИЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ

Украинская оппозиция уже выдвинула требование об отставке правительства. Об этом объявила фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В официальном заявлении подчеркивается, что государством управляют непрофессионально, а в кабинете министров царит коррупция.

Для того, чтобы отправить правительство в отставку, оппозиции необходимо заручиться поддержкой минимум 226 депутатов из 450. Фактическая численность украинского парламента — 397 человек. На данный момент у партии Зеленского «Слуга народа» 232 мандата, а также поддержка со стороны фракций, которые контролируют еще 58 мест. У оппозиции их только 70.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник усомнился в серьезных последствиях для нынешнего главы государства на фоне коррупционного скандала и рассказал НСН, что вряд ли кого-нибудь привлекут к ответственности.

«На Украине вряд ли кого-то по этому делу посадят. Пытались посадить бывшего первого вице-премьера Алексея Чернышова, суд состоялся, но было принято половинчатое решение — он вышел под залог. Украина будет искать варианты, чтобы не сдать никого, потому что придут и за Зеленским», — подчеркнул он.
СМИ: Попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель

ПОЗИЦИЯ США И ЕС

Обыски, которые провели агенты НАБУ у приближенных Зеленского стали ответом на политику главы киевского режима. Об этом сообщает The New York Times. Издание отмечает, что уголовные дела получили развитие из-за попыток украинского президента взять под контроль НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Американские журналисты также напомнили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в феврале 2025-го призывал Украину провести новые выборы. По их мнению, антикоррупционный скандал может быть связан именно с этим желанием.

Еврокомиссия чуть ранее осталась разочарована Зеленским из-за недостаточных усилий по борьбе с коррупцией. 7 ноября она выпустила доклад о перспективах расширения ЕС и прогрессе Украины на пути вступления в Евросоюз. Особое внимание в нем было уделено коррупционным вопросам. Европейские эксперты пришли к выводу, что в стране растет давление со стороны государственных институтов на антикоррупционные независимые структуры (НАБУ и САП) и общественные организации. Подчеркивается, что это давление оказывается, в том числе, и с помощью уголовного преследования.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЕвросоюзСШАКоррупцияУкраина

