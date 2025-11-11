В ЧЕМ ДЕЛО?



По версии НАБУ, группа лиц во главе с известным бизнесменом, который в материалах дела проходит как «Карлсон» (по данным СМИ, это ближайший соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич) внедрила систему откатов с контрагентов компании «Энергоатом», вымогая с них 10-15% от стоимости контракта. Эта группа, по заявлению НАБУ, «отмыла» более 100 миллионов долларов. В дом Миндича пришли с обысками детективы НАБУ, а в его квартире обнаружили прослушку. Однако это не помешало ему выехать из страны.



Следователи также опубликовали скриншот разговора двух мужчин, которые называют себя «Шугармен» и «Рёшик». Их имена не называются, но СМИ выдвинули версию, что за одним из прозвищ скрывается Михаил Цукерман, связанный с предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95». «Шугармен» уточняет у собеседника, не тяжело ли ему было переносить коробку с $1,6 миллиона наличными внутри. «Рёшик» пожаловался в ответ, что это было сомнительное удовольствие.



Помимо этого скандала, Миндич мог стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Об этом сообщила «Украинская правда». Издание писало, что бизнесмен попал под подозрение из-за деятельности своей оффшорной компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Утверждается, что американцев заинтересовал еще один человек из его окружения по прозвищу «Шугармен».