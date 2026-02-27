Россиян предупредили, что весенний ветер может спровоцировать мигрень

По ее словам, опасность весеннего ветра заключается в том, что он часто сопровождается резкими изменениями температуры. Это может особенно негативно влиять на людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

«Также ветер сушит кожу, вызывая раздражение и обветривание, особенно если температура низкая», - отметила эксперт.

Пивоварова добавила, что также весной ветром разносится пыльца растений, что может привести к аллергическим реакциям.

