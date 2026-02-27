Россиян предупредили, что весенний ветер может спровоцировать мигрень
Мигрень и обострение хронических заболеваний могут возникнуть из-за весеннего ветра. Об этом NEWS.ru заявила профессор кафедры терапии медфакультета Госуниверситета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
По ее словам, опасность весеннего ветра заключается в том, что он часто сопровождается резкими изменениями температуры. Это может особенно негативно влиять на людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.
«Также ветер сушит кожу, вызывая раздражение и обветривание, особенно если температура низкая», - отметила эксперт.
Пивоварова добавила, что также весной ветром разносится пыльца растений, что может привести к аллергическим реакциям.
