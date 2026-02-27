«Три фаворита»: Непомнящий объяснил, кто в РПЛ бросит вызов «Краснодару»
«Краснодар», «Зенит» и ЦСКА являются главными претендентами на то, чтобы стать чемпионом России по футболу, заявил в интервью НСН известный футбольный тренер Валерий Непомнящий.
27 февраля в Санкт-Петербурге матчем «Зенита» с «Балтикой» возобновляется после зимнего перерыва чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025-26. На первом месте сейчас идет действующий чемпион страны, «Краснодар», в тройку лидеров также входят «Зенит» и московский «Локомотив». Непомнящий считает, что «Краснодар» вполне может взять второе «золото».
«Фаворитов не так много, их три – "Краснодар", "Зенит" и, мне кажется, в этот раз в это тройку может войти ЦСКА, потому что они укрепились, как никто. При этом никто так не стабилен, как "Краснодар". Они не делают каких-то серьезных покупок, у них наигран состав, они верят в этих игроков и таким образом создается внутрикомандная атмосфера. Они не делают резких движений, что их и отличает. Возможно, они станут двукратными чемпионами. Покупка "Зенитом" Дурана – это вопрос вопросов. Неизвестно, насколько быстро человек адаптируется к структуре игры "Зенита", вообще к России. Условия проведения чемпионата России непростые для южноамериканца, тем более весенняя часть, которая всегда отличается тем, что играют достаточно жестко и плотно. Не факт, что он сразу заиграет и станет звездой. Можно привести в пример Малкома, тот же Халк не очень легко начинал. Не уверен, что у него сразу все пойдет», - отметил тренер.
Непомнящий также объяснил, чем ЦСКА сегодня лучше других московских клубов.
«"Локомотив" сейчас и так выше головы прыгает, но потеря Баринова будет для них существенной. "Спартак" и "Динамо", конечно, играют ниже своих возможностей, но там проблемы, скорее, не в команде, а в менеджменте. Не думаю, что "Спартак" сможет опередить "Локомотив"», - заключил собеседник НСН.
В начале февраля «Зенит» сообщил об аренде до конца сезона 22-летнего футболиста сборной Колумбии Джона Дурана, ранее выступавшего за клубы из США, Англии, Саудовской Аравии и Турции, и собравшего таким образом так называемый «пенсионный покер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Три фаворита»: Непомнящий объяснил, кто в РПЛ бросит вызов «Краснодару»
- Хинштейн: Доброволец бригады «БАРС-Курск» погиб в Курской области при атаке ВСУ
- Новак: Запасов нефти в России хватит на 62 года
- Россиян предупредили, что весенний ветер может спровоцировать мигрень
- На рэпера Pharaoh составили протокол о пропаганде наркотиков
- Расслабление и провал: После оттепели в Москву вернутся весенние морозы
- МВД: 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения за влияние на результаты матчей
- «Тюльпаны», «Лягушка» и космическая Лида: Что посмотреть в кино в марте
- Без ареста и срока: Как рождение ребенка отразится на приговоре Лерчек
- Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы