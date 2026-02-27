«Краснодар», «Зенит» и ЦСКА являются главными претендентами на то, чтобы стать чемпионом России по футболу, заявил в интервью НСН известный футбольный тренер Валерий Непомнящий.

27 февраля в Санкт-Петербурге матчем «Зенита» с «Балтикой» возобновляется после зимнего перерыва чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025-26. На первом месте сейчас идет действующий чемпион страны, «Краснодар», в тройку лидеров также входят «Зенит» и московский «Локомотив». Непомнящий считает, что «Краснодар» вполне может взять второе «золото».