СМИ: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, несмотря на увольнение с основной должности, продолжает работать в государственных органах, занимая не менее десяти различных постов, сообщает издание «Зеркало недели».

Согласно полученным данным, Ермак сохранил ключевые позиции, в том числе: должность заместителя председателя Комиссии по вопросам антикоррупционной политики; обязанности сопредседателя группы «Ермака-Макфола», занимающейся разработкой санкций против России.

Кроме того, он входит в состав ряда других правительственных комиссий и рабочих групп, включая Комиссию по поддержке предпринимательства, Национальную инвестиционную комиссию и группу «Ермака-Расмуссена» по вопросам гарантий безопасности для Украины.

Ранее депутат Рады Гончаренко заявил, что Ермаку запретили выезд из Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
