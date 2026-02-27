Власти отказались вычислять жителя, отказавшегося подвезти губернатора Гладкова

Чиновники пояснили, что неизвестно, является ли мужчина жителем их округа, так как всё произошло на границе с Прохоровским районом.

«Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Население нашего района 56 тысяч, в Прохоровском ещё сколько-то. Мы по закону не имеем права знать, кто это», - заявили в администрации.

Ранее Гладков заявил, что местный житель отказался подвезти его на своей машине, допустив, что отказ связан с обидой на власть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

