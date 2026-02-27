Власти отказались вычислять жителя, отказавшегося подвезти губернатора Гладкова
Власти не имеют права устанавливать личность человека, отказавшегося подвезти губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом изданию «Подъём» заявили в администрации Яковлевского округа региона.
Чиновники пояснили, что неизвестно, является ли мужчина жителем их округа, так как всё произошло на границе с Прохоровским районом.
«Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Население нашего района 56 тысяч, в Прохоровском ещё сколько-то. Мы по закону не имеем права знать, кто это», - заявили в администрации.
Ранее Гладков заявил, что местный житель отказался подвезти его на своей машине, допустив, что отказ связан с обидой на власть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России
- Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину
- Россиянам объяснили, как оспорить штраф за заснеженную парковку
- Основателю издания Readovka подозревают в хищение миллиарда рублей у Минобороны
- Историки отказались опровергать фразу Довлатова о четырех миллионах доносов
- Актер Щербаков рассказал, каким должен быть ректор школы-студии МХАТ
- Сайты Роскомнадзора и Минобороны подверглись кибератаке
- Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую
- Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае
- «Блестящий аналитик!»: Как «Вешалка Синтина» стала «важной территорией» для театра