«Вешалка Синтина» ворвалась в театральный мир на волне обсуждения реформ «Золотой Маски» и парадоксов другой премии «Звезда театрала». Михаил Синтин не боялся острых тем, о которых опасались говорить вслух в театральном сообществе. Это и тренд на совместительство, и именные билеты, и уход ведущих театров от актуальных тем, жизнь независимых площадок, отмены спектаклей и режиссеров, и многие другие резонансные темы.

При этом его знания сочетались с юмором и смелостью. Его фразы разлетались на цитаты.

М.СИНТИН: «Получается, что защитников и заступников перед чиновниками у деятелей театра не осталось! Нет и крупных мастеров, способных вести диалог с властью от лица театров, таких, какими некогда были Товстоногов, Гончаров, Ефремов и Табаков (…) Дорогие, уважаемые деятели культуры. Да где им, тем самым молодым режиссерам, набраться опыта, если все места давно заняты? (…) Русский театр сейчас в большинстве своем уходит от волнующих современного человека тем, превращаясь в сугубо развлекательное заведение с бесконечными комедиями и спектаклями по произведениям классиков из школьной программы. При этом, несмотря на такой перекос в репертуарах, случаются и замечательные постановки».

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил объективность взгляда Михаила и особое место, которое заняла его программа.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Буквально несколько дней назад он звонил и задавал, как всегда, невероятно профессиональные вопросы. Для меня было приятной неожиданностью то, что Михаил вел новостные эфиры, а отдушиной для него стали эти театральные программы, в которых он, не будучи погружен в разнообразные театральные отношения и сложные интриги, был, мне кажется, очень объективным. Он старался быть объективным и собирал в разные мнения, которые показывали в итоге сложность происходящих в театре процессов. И это было большим достоинством его театральных репортажей, которые становились одной из немногих аналитических площадок в разговоре о сегодняшнем дне российского театра и российской культуры в целом».

Михаил Синтин не поддавался стадному чувству гонений на попавших в опалу режиссеров и актеров, будь то возвращение Михаила Ефремова, скандал с Владимиром Кехманом, отмена спектаклей Римаса Туминаса или взбудоражившее всю страну назначение Константина Богомолова.

Григорий Заславский отметил, что именно поэтому «Вешалку Синтина» ценили.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «По моему мнению, к его обзорам люди относились с большим интересом и, поскольку ему удавалось не занимать какую-то ту или другую сторону в почти всегда сложных вопросах, которых он касался, это становилось очень важной территорией для того, чтобы разобраться в этих непростых проблемах нашей жизни. Культура в России всегда привлекала всеобщий интерес. Как назначение Богомолова в Школу-студию МХАТ всколыхнуло страну, так и здесь Михаилу удавалось дать какую-то разнообразную палитру мнений, оставляя каждый раз возможность слушателю оценить сложность, проблемность и так далее. В этом отношении он был блестящим аналитиком. Мои соболезнования, очень грустно».