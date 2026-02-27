«Блестящий аналитик!»: Как «Вешалка Синтина» стала «важной территорией» для театра
Программу Михаила Синтина ценили за объективность и широкую палитру мнений, сказал в эфире НСН Григорий Заславский, а Кирилл Крок признался, что ему горько от того, что театральный мир лишился профессионала.
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» за два года зарекомендовал себя одной из немногих в стране объективных площадок для обсуждения настоящего и будущего русского театра, его развития и проблем.
Однако его взлет оборвался со скоропостижной смертью театрального критика НСН, идейного вдохновителя и автора проекта Михаила Синтина. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказали, чем им запомнился Михаил и в чем уникальность его проекта.
***
«Вешалка Синтина» ворвалась в театральный мир на волне обсуждения реформ «Золотой Маски» и парадоксов другой премии «Звезда театрала». Михаил Синтин не боялся острых тем, о которых опасались говорить вслух в театральном сообществе. Это и тренд на совместительство, и именные билеты, и уход ведущих театров от актуальных тем, жизнь независимых площадок, отмены спектаклей и режиссеров, и многие другие резонансные темы.
При этом его знания сочетались с юмором и смелостью. Его фразы разлетались на цитаты.
М.СИНТИН: «Получается, что защитников и заступников перед чиновниками у деятелей театра не осталось! Нет и крупных мастеров, способных вести диалог с властью от лица театров, таких, какими некогда были Товстоногов, Гончаров, Ефремов и Табаков (…) Дорогие, уважаемые деятели культуры. Да где им, тем самым молодым режиссерам, набраться опыта, если все места давно заняты? (…) Русский театр сейчас в большинстве своем уходит от волнующих современного человека тем, превращаясь в сугубо развлекательное заведение с бесконечными комедиями и спектаклями по произведениям классиков из школьной программы. При этом, несмотря на такой перекос в репертуарах, случаются и замечательные постановки».
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил объективность взгляда Михаила и особое место, которое заняла его программа.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Буквально несколько дней назад он звонил и задавал, как всегда, невероятно профессиональные вопросы. Для меня было приятной неожиданностью то, что Михаил вел новостные эфиры, а отдушиной для него стали эти театральные программы, в которых он, не будучи погружен в разнообразные театральные отношения и сложные интриги, был, мне кажется, очень объективным. Он старался быть объективным и собирал в разные мнения, которые показывали в итоге сложность происходящих в театре процессов. И это было большим достоинством его театральных репортажей, которые становились одной из немногих аналитических площадок в разговоре о сегодняшнем дне российского театра и российской культуры в целом».
Михаил Синтин не поддавался стадному чувству гонений на попавших в опалу режиссеров и актеров, будь то возвращение Михаила Ефремова, скандал с Владимиром Кехманом, отмена спектаклей Римаса Туминаса или взбудоражившее всю страну назначение Константина Богомолова.
Григорий Заславский отметил, что именно поэтому «Вешалку Синтина» ценили.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «По моему мнению, к его обзорам люди относились с большим интересом и, поскольку ему удавалось не занимать какую-то ту или другую сторону в почти всегда сложных вопросах, которых он касался, это становилось очень важной территорией для того, чтобы разобраться в этих непростых проблемах нашей жизни. Культура в России всегда привлекала всеобщий интерес. Как назначение Богомолова в Школу-студию МХАТ всколыхнуло страну, так и здесь Михаилу удавалось дать какую-то разнообразную палитру мнений, оставляя каждый раз возможность слушателю оценить сложность, проблемность и так далее. В этом отношении он был блестящим аналитиком. Мои соболезнования, очень грустно».
Среди главных театральных менеджеров страны осталось совсем мало тех, кто рискует вслух говорить о проблемах, не боясь потерять теплое место. В их числе директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, признавшийся, что ему горько от того, что мы потеряли профессионала.
К.КРОК: «Михаил запомнился, во-первых, большим погружением в театр и знанием театра. Сегодня, к сожалению, люди, которые называют себя журналистами или театральными блогерами, очень редко бывают так серьезно погружены и имеют знания, как понимать театр, как его оценивать, как работает этот театральный механизм. Этого совершенно не скажешь о Михаиле. Он был человеком глубоко погруженным, поэтому лично мне с ним было всегда легко и просто общаться в этом плане. Когда я рассказывал какие-то специфические вещи о театре, он это понимал и не просто молчал – его наводящие вопросы, его комментарии того, что я сказал, имели абсолютно профессиональную составляющую. Поговорить с умным человеком, журналистом не на тему, кто с кем женился, развелся или сошелся, а о мире искусства и театра всегда было для меня честью. Поэтому мне очень жалко, что в нашем мире стало меньше на одного человека, который профессионально разбирается в театральном искусстве. Для меня это горько».
Михаил Синтин много рассказывал о частных театрах, независимых режиссерах и площадках, популярность которых растет на фоне самоцензуры государственных театров. Так, в середине февраля он назвал «бомбой» спектакль «Гроза», представленный в пространстве «Внутри» режиссером Марией Смольниковой и независимым театральным объединением «Озеро». «Вешалка Синтина» часто писала о спектаклях режиссера Саввы Савельева, который признался, что Михаил запомнился ему «очень внимательным и воспитанным человеком».
Недавно, после смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, Михаил Синтин назвал его «прекрасным, большим, веселым человеком, которого всем нам будет не хватать».
Те же слова можно сказать и о журналисте, отце четверых детей Михаиле Синтине, проводы которого завершились аплодисментами, как в театре.
Нам будет не хватать Вас, коллега.
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходил в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
