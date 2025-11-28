Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины

По его словам, консультации по вопросу кандидата на эту должность назначены на 29 ноября.

Как пишет RT, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная прокуратура инициировали обыски у Ермака, который причастен к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

По данным украинских СМИ, предъявлять какие-либо обвинения Ермаку не стали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».