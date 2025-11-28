Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине

По его словам, консультации по вопросу кандидата на эту должность назначены на 29 ноября.

Как пишет RT, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная прокуратура инициировали обыски у Ермака, который причастен к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

По данным украинских СМИ, предъявлять какие-либо обвинения Ермаку не стали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаУкраинаВладимир Зеленский

