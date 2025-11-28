Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак вполне может дать показания на украинского президента Владимира Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной. К тому же, Зеленский не может больше никому доверять, рассказал экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с НСН.



Андрей Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины. Об этом заявил Зеленский. По словам последнего, он ее принял. Бородай отметил, что это повлияет на мирные переговоры Москвы и Киева.