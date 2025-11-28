Экс-премьер ДНР Бородай: Ермак сдаст Зеленского ради мира
Украинский политик Андрей Ермак может рассказать неудобную правду о Владимире Зеленском после отставки, рассказал НСН Александр Бородай.
Бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак вполне может дать показания на украинского президента Владимира Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной. К тому же, Зеленский не может больше никому доверять, рассказал экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с НСН.
Андрей Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины. Об этом заявил Зеленский. По словам последнего, он ее принял. Бородай отметил, что это повлияет на мирные переговоры Москвы и Киева.
«Ермак — влиятельная фигура нынешней украинской, так называемой, власти. Он даже более влиятелен, чем сам Зеленский. Выход такого человека в отставку — это начало краха правительства и администрации. Без всякого сомнения он может дать показания на Зеленского прямо сейчас, это абсолютно реально. Для мирных переговоров эта ситуация абсолютно положительна», — указал он.
Бородай также добавил, что экс-главнокомандующий украинской армии и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может сместить Зеленского с его поста.
«Сейчас Залужный — кандидат на место Зеленского. Формально он считается послом Великобритании, но этот пост по большому счету независим. Залужного временно убрали с внутренней политической арены так называемой Украины и держат его в запасе. Время, когда он может выйти на свет существенно приблизилось. Его шансы на успех сейчас весьма велики. Я не думаю, что у Зеленского вообще в последние годы есть человек, которому он мог бы довериться полностью, в том числе и Ермаку. Несмотря на то, что они знают друг друга много лет. Положение Зеленского незавидное, но он цепляется за власть с истеричным упорством», — рассудил он.
Ранее Бородай в эфире НСН оценил шансы Залужного на пост президента Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что Зеленский не может подписывать мирный договор
- Россиянина эвакуировали из затопленного города Хат Яй на юге Таиланда
- Экс-премьер ДНР Бородай: Ермак сдаст Зеленского ради мира
- Сийярто рассказал о деталях встречи Орбана и Путина в Москве
- Как в нулевых: Легенда дубляжа готов озвучить героев новой «Клиники»
- «Престиж города!»: Режиссер Чусова развеяла миф о «провинциальных театрах»
- Из «Тоннеля» в «Склиф»: Какие сериалы смотреть в декабре
- Скидку на тариф «Платона» начнут снижать с 2026 года
- В Польше разыскивают двух украинцев по делу о диверсиях на железной дороге
- Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru