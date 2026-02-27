Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
Издательство АСТ сняло с продажи роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало». Об этом сообщает RT.
В произведении рассказывается об альтернативном будущем, в котором, как говорится в аннотации, «низвергнуты все кумиры».
Отмечается, что решение было принято «в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов».
Ранее роман «Голубое сало», опубликованный в 1999 году, стал причиной возбуждения против Сорокина уголовного дела о распространении порнографии.
Позже дело было прекращено за отсутствием состава преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
