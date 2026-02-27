Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую

Журналистка Вера Кричевская была признана иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

В ведомстве указали, что Кричевская распространяла материалы иноагентов, а также фейки о российской власти и армии РФ, выступала против СВО на Украине.

Также в реейстр иноагентов были внесены волонтёр Максим Алиев, депутат госсобрания Якутии Александр Иванов и интернет-ресурс «Республика»

Ранее Минюст РФ исключил основателя сети обувных магазинов Zenden Андрея Павлова из списка иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
