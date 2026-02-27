Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую
27 февраля 202618:09
Журналистка Вера Кричевская была признана иностранным агентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что Кричевская распространяла материалы иноагентов, а также фейки о российской власти и армии РФ, выступала против СВО на Украине.
Также в реейстр иноагентов были внесены волонтёр Максим Алиев, депутат госсобрания Якутии Александр Иванов и интернет-ресурс «Республика»
Ранее Минюст РФ исключил основателя сети обувных магазинов Zenden Андрея Павлова из списка иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Историки отказались опровергать фразу Довлатова о четырех миллионах доносов
- Актер Щербаков рассказал, каким должен быть ректор школы-студии МХАТ
- Сайты Роскомнадзора и Минобороны подверглись кибератаке
- Минюст признал иноагентом журналистку Веру Кричевскую
- Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае
- «Блестящий аналитик!»: Как «Вешалка Синтина» стала «важной территорией» для театра
- Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
- Власти отказались вычислять жителя, отказавшегося подвезти губернатора Гладкова
- «Три фаворита»: Непомнящий объяснил, кто в РПЛ бросит вызов «Краснодару»
- Хинштейн: Доброволец бригады «БАРС-Курск» погиб в Курской области при атаке ВСУ