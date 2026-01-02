Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (признан в России террористом и экстремистом) на должность руководителя Офиса президента Украины. Об этом политик сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

По словам Зеленского, основная задача нового главы его офиса будет заключаться в усиленной концентрации на вопросах нацбезопасности, в развитии силового блока и дипломатических усилиях в рамках переговорных процессов.