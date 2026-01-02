Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (признан в России террористом и экстремистом) на должность руководителя Офиса президента Украины. Об этом политик сообщил на своей странице в одной из соцсетей.
По словам Зеленского, основная задача нового главы его офиса будет заключаться в усиленной концентрации на вопросах нацбезопасности, в развитии силового блока и дипломатических усилиях в рамках переговорных процессов.
Президент Украины охарактеризовал экстремиста Буданова как человека, обладающего специфическим опытом в указанных сферах и необходимой решимостью. Зеленский уже поручил ему совместно с секретарем СНБО и другими ответственными лицами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.
Предыдущий руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак ушел в отставку 28 ноября 2025 года после коррупционного скандала на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
