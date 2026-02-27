Новак: Запасов нефти в России хватит на 62 года

На встрече со студентами в образовательном центре «Сириус» он уточнил, это не означает, что через 62 года нефть закончится, так как каждый год на баланс ставятся дополнительные объёмы - за счёт геологоразведки и бурения.

«Наша страна по запасам нефти находится на четвертом месте после Саудовской Аравии, Ирана и Ирака», - добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что прирост спроса на нефть в мире в течение 25 лет составит до 20 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

