Новак: Запасов нефти в России хватит на 62 года
Запасов нефти в России хватит минимум на 62 года. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
На встрече со студентами в образовательном центре «Сириус» он уточнил, это не означает, что через 62 года нефть закончится, так как каждый год на баланс ставятся дополнительные объёмы - за счёт геологоразведки и бурения.
«Наша страна по запасам нефти находится на четвертом месте после Саудовской Аравии, Ирана и Ирака», - добавил вице-премьер.
Ранее Новак заявил, что прирост спроса на нефть в мире в течение 25 лет составит до 20 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
