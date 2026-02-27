Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает RT.

Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP

В полуфинале россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч, который продлился час и 23 минуты, завершился победой российского спортсмена со счётом 2:0 (6:4, 6:2).

В финале Медведев может встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который поспорит за вторую путёвку с нидерландцем Таллоном Грикспором.

Ранее Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в австралийском Брисбене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
