Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае
27 февраля 202618:06
Российский теннисист Даниил Медведев в финал теннисного турнира ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает RT.
В полуфинале россиянин встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч, который продлился час и 23 минуты, завершился победой российского спортсмена со счётом 2:0 (6:4, 6:2).
В финале Медведев может встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который поспорит за вторую путёвку с нидерландцем Таллоном Грикспором.
Ранее Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в австралийском Брисбене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
