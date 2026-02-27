Хинштейн: Доброволец бригады «БАРС-Курск» погиб в Курской области при атаке ВСУ

Он сообщил, что в результате атаки при исполнении служебного долга погиб доброволец бригады «БАРС-Курск».

«Приношу слова соболезнования родным, близким, сослуживцам. Это большая трагедия для нас», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что также были ранены два энергетика. По предварительным данным, без электроснабжения остались 34 населённых пункта.

Ранее Хинштейн заявил, что при атаке ВСУ в Курске погиб 25-летний сотрудник автосервиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

