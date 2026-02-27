Сайты Роскомнадзора и Минобороны подверглись кибератаке

Информационные ресурсы Минобороны РФ и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ» подверглись кибератаке. Об этом сообщает RT.

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования также зафиксировали DDoS-атаку на информационные ресурсы Роскомнадзора.

Отмечается, что осуществившие атаку серверы и ботнеты расположены в России, США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук заявил «Радиоточке НСН», что целью кибератак на российские компании является не шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры.

