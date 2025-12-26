«Хрен редьки не слаще»: Кто может сменить Зеленского на посту президента Украины

Украина в том виде, в котором она существует сейчас – это анти-Россия, никакой другой политик там просто не может возникнуть, заявил НСН Александр Бородай.

Украинский президент Владимир Зеленский своими же действиями приводит структуры власти в состояние деградации, что выгодно России, более «умный» антироссийский политик Москве не нужен, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Владимир Зеленский проиграл бы во втором туре президентских выборов экс-главкому ВСУ Валерию Залужному или главе ГУР Кириллу Буданову (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), свидетельствует опрос Socis. Если бы Зеленский вышел с кем-то из них во второй тур, то набрал бы 35,8% против 64,2% у Залужного, либо 43,8% против 56,2% у Буданова. А вот экс-президента Петра Порошенко Зеленский бы снова победил с большим отрывом. Бородай не уверен, что это был бы приемлемый расклад для России.

«Для меня «хрен редьки не слаще», потому что любой из вышеназванных людей, любой политик, который окажется в кресле президента Украины, будет политиком антирусским. Украина в том виде, в котором она существует сейчас – это анти-Россия. Никакой другой политик там просто возникнуть не может, а если он там каким-то чудом возникнет, как только он себя проявит, его убьют в первый же час. Поэтому на самом деле для нас нет никакой принципиальной разницы, кто будет на этом месте. Возможно, нам даже выгоднее, чтобы оставался таковым Зеленский, он нервный и истеричный, остается клоуном. А Залужный и Буданов тверже и умнее. Зеленский своими действиями приводит власть в состояние деструкции. Нам в таком случае проще, чтобы оставался Зеленский. Он нелегитимен, но легитимность этих персонажей тоже будет под вопросом», - рассказал он.

Украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России, рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН.

