«Для меня «хрен редьки не слаще», потому что любой из вышеназванных людей, любой политик, который окажется в кресле президента Украины, будет политиком антирусским. Украина в том виде, в котором она существует сейчас – это анти-Россия. Никакой другой политик там просто возникнуть не может, а если он там каким-то чудом возникнет, как только он себя проявит, его убьют в первый же час. Поэтому на самом деле для нас нет никакой принципиальной разницы, кто будет на этом месте. Возможно, нам даже выгоднее, чтобы оставался таковым Зеленский, он нервный и истеричный, остается клоуном. А Залужный и Буданов тверже и умнее. Зеленский своими действиями приводит власть в состояние деструкции. Нам в таком случае проще, чтобы оставался Зеленский. Он нелегитимен, но легитимность этих персонажей тоже будет под вопросом», - рассказал он.

Украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России, рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН.

