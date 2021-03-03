Катастрофы не случилось. В России готовят «несимметричный» ответ на санкции США
В Совфеде считают, что рестрикции США и ЕС из-за Навального носят показательный характер и вряд ли будут эффективными.
2 марта США объявили о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В американской администрации заявили, что ограничительные меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они будут заключаться в экспортных и визовых ограничениях.
В санкционный список попали силовики — главы ФСБ Александр Бортников и ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также замглавы администрации президента Сергей Кириенко и руководитель управления внутренней политики АП Андрей Ярин. В списке также есть институт ГосНИИОХТ, где, по информации СМИ, разрабатывался «Новичок», и исследовательские центры Минобороны и ФСБ. Ни одного представителя бизнеса и ни одной российской частной компании в списке нет.
Как заявили в Госдепартаменте США, американская сторона прекратит оказание помощи РФ, за исключением срочной гуманитарной. Также США отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или какой-либо финансовой помощи. Также в Госдепе сообщили, что Россия будет выведена из списка стран, в которые разрешена продажа и экспорт вооружений.
Ранее во вторник стало известно, что новые санкции, совпадающие с американскими, ввел и Евросоюз. Лицам, указанным в списке, отныне запрещен въезд в страны ЕС. Им не удастся хранить средства в банках стран Евросоюза.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что введение новых ограничительных мер стало традицией администрации президента США.
«Это дань моде. Стало в традициях американской администрации винить Россию во всевозможных недостатках и выписывать очередные санкции. Откровенно говоря, россияне сейчас мало реагируют на такие заявления. Мы привыкли жить в режиме ограничений с 2014 года, научились преодолевать санкции. Это просто ухудшает атмосферу наших двусторонних отношений. Вряд ли американцы добьются поставленных целей», - заявил собеседник НСН.
Джабаров назвал санкции вмешательством во внутренние дела России. Он подчеркнул, что ограничения вряд ли нанесут Москве какой-то вред.
«Ну, закроют они кому-то въезд. Я думаю, что у нас в России большинство людей никогда не были в США и не хотят там бывать. Это больше носит характер показательного наказания. Откровенно говоря, они ничего конкретного за собой не несут. Американцы сами не могут понять, когда они слезут с санкционной иглы. Мне кажется, что им самим надоело штамповать санкции, но они пока не могут отказаться от своей политики в отношении России», - резюмировал Джабаров.
Политолог Александр Рар в эфире НСН также выражал уверенность, что эти санкции будут символическими и безболезненными для России.
«Мне кажется, что Европейский союз не будет вводить секторальные санкции против российской экономики, отделается символическими санкциями против российских силовиков, которых будут винить в причастности к аресту Навального. Таким образом, Евросоюз сохранит свое лицо, так как ранее он объявил во всеуслышание, что санкции вводить будет, что вопрос Навального для него принципиальный – это права человека, это либеральные ценности, это правовое государство, поэтому как-то реагировать он должен. Так что Европейский союз введет санкции, но они будут для России безболезненными, только имиджевые», – предположил он.
По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, новые санкции в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к росту курса доллара до 80 рублей.
«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей. Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Вместе с тем Гринберг подчеркнул, что США и ЕС не ввели, например, эмбарго на покупку российских энергоресурсов, что для России имело бы катастрофические последствия.
«Скоординированные действия США и ЕС — тоже не является хорошей новостью для нас, но это не будет такой ощутимой вещью, как эмбарго на покупку наших энергоресурсов по "иранскому" варианту. Это исключено, а это имело бы катастрофические последствия», — сказал собеседник «Радиоточки НСН», отметив, что отрицательных факторов, влияющих на самочувствие российской валюты достаточно и без учета санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще до введения санкций заявлял, что «цели подобная политика не достигает». После озвученного Госдепом решения, МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на новые санкции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, администрация США вновь совершила «враждебный антироссийский выпад». По мнению дипломата, дело оппозиционера Навального является лишь поводом для агрессии и вмешательства во внутренние дела России.
В МИД РФ призвали американские власти «не играть с огнем». «Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" Навального некими "боевыми химикатами". Все это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», - прокомментировала Захарова.
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