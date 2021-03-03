Катастрофы не случилось. В России готовят «несимметричный» ответ на санкции США

«Это дань моде. Стало в традициях американской администрации винить Россию во всевозможных недостатках и выписывать очередные санкции. Откровенно говоря, россияне сейчас мало реагируют на такие заявления. Мы привыкли жить в режиме ограничений с 2014 года, научились преодолевать санкции. Это просто ухудшает атмосферу наших двусторонних отношений. Вряд ли американцы добьются поставленных целей», - заявил собеседник НСН.

Джабаров назвал санкции вмешательством во внутренние дела России. Он подчеркнул, что ограничения вряд ли нанесут Москве какой-то вред.

«Ну, закроют они кому-то въезд. Я думаю, что у нас в России большинство людей никогда не были в США и не хотят там бывать. Это больше носит характер показательного наказания. Откровенно говоря, они ничего конкретного за собой не несут. Американцы сами не могут понять, когда они слезут с санкционной иглы. Мне кажется, что им самим надоело штамповать санкции, но они пока не могут отказаться от своей политики в отношении России», - резюмировал Джабаров.

Политолог Александр Рар в эфире НСН также выражал уверенность, что эти санкции будут символическими и безболезненными для России.

«Мне кажется, что Европейский союз не будет вводить секторальные санкции против российской экономики, отделается символическими санкциями против российских силовиков, которых будут винить в причастности к аресту Навального. Таким образом, Евросоюз сохранит свое лицо, так как ранее он объявил во всеуслышание, что санкции вводить будет, что вопрос Навального для него принципиальный – это права человека, это либеральные ценности, это правовое государство, поэтому как-то реагировать он должен. Так что Европейский союз введет санкции, но они будут для России безболезненными, только имиджевые», – предположил он.

По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, новые санкции в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к росту курса доллара до 80 рублей.

«Ясно, что курс рубля от санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: будут ли это точечные санкции, какой уровень власти они затронут. Понятно, что будет девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история. Совсем в густом тумане наше будущее. Новые санкции в комбинации с инфляционными всплесками могут привести к тому, что доллар весной подскочит до 80 рублей. Если экономика начнет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73-75 рублей за доллар», — сказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».