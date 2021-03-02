США ввели санкции против России из-за Навального

США объявили о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В американской администрации подчеркнули, что ограничительные меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они буду заключаться в экспортных и визовых ограничениях.

Также в Вашингтоне отметили, что санкции коснутся, в том числе, 14 организаций, пишет РИА Новости.

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А ранее во вторник, 2 марта, стало известно, что новые санкции против России ввел Евросоюз. Они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что эти санкции будут символическими и безболезненными для России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкцииСШАРоссия
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