США ввели санкции против России из-за Навального

США объявили о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В американской администрации подчеркнули, что ограничительные меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они буду заключаться в экспортных и визовых ограничениях.

Также в Вашингтоне отметили, что санкции коснутся, в том числе, 14 организаций, пишет РИА Новости.