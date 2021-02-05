«Американцы бесятся!» В Госдуме ответили на угрозы Байдена «заставить платить»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН посоветовал США решать свои внутренние проблемы.

Президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что заставит «платить» Россию за свои действия. Он добавил, что США будут «более эффективны» в данном вопросе «в коалиции с партнерами-единомышленниками».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН рассказал, что эта агрессивная санкционная политика США не оправдала себя.

Советник Байдена уверен в эффективности дальнейших санкций против РФ

«Это больше риторика. Мы не ожидаем серьезных изменений при смене власти в Америке, но мы рекомендуем США заниматься проблемами в своей стране и меньше реагировать на наши внутренние вопросы. В Америке своих проблем больше, пусть занимаются ими. Я не знаю, что еще американцы могут придумать, это неинтересно. Мы прекрасно понимаем, что санкционная политика не оправдала себя ни в действиях против России, ни против других стран. Результатов нет, американцы бесятся. Поэтому такие заявления мы слышим от Джо Байдена», - заявил он.

Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве видят «постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей». В Кремле считают такое давление со стороны США абсолютно неприемлемым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ЧепаУгрозыДжо БайденСанкции Против РоссииПрезидент США
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