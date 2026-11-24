По словам политика, такую предварительную оценку представили местные органы самоуправления. Сами власти признают, что пока не могут оценить все последствия подобного решения, в том числе его влияние на занятость населения.



Министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен в течение двух недель представить правительству пакет мер поддержки для юго-востока страны и Ида-Вирумаа. По предварительной информации, на эти цели может потребоваться несколько миллионов евро. Итоговая сумма будет зависеть от конкретных вариантов.



Михал добавил, что закрытие границы может потребовать и перестройки работы госучреждений в районах рядом с Россией. Например, часть сотрудников таможни могут перевести в систему МВД.



Ранее Москва заявила протест Таллину из-за подобного решения. Он вступит в силу уже с 1 декабря нынешнего года.

