СМИ: Убытки Эстонии от закрытия границы с Россией оценили в 600 тысяч евро
Приграничные районы Эстонии могут ежегодно терять от €500 тыс. до €600 тыс. в случае закрытия границы с РФ. Об этом 24 ноября заявил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал в интервью телерадиокомпании ERR.
По словам политика, такую предварительную оценку представили местные органы самоуправления. Сами власти признают, что пока не могут оценить все последствия подобного решения, в том числе его влияние на занятость населения.
Министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас должен в течение двух недель представить правительству пакет мер поддержки для юго-востока страны и Ида-Вирумаа. По предварительной информации, на эти цели может потребоваться несколько миллионов евро. Итоговая сумма будет зависеть от конкретных вариантов.
Михал добавил, что закрытие границы может потребовать и перестройки работы госучреждений в районах рядом с Россией. Например, часть сотрудников таможни могут перевести в систему МВД.
Ранее Москва заявила протест Таллину из-за подобного решения. Он вступит в силу уже с 1 декабря нынешнего года.
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