МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на новые санкции

В МИД РФ заявили, что Россия ответит на санкции США, введенные по так называемому делу Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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При этом в ведомстве отметили, что ответ "не обязательно будет симметричным". По словам Захаровой, администрация США вновь совершила "враждебный антироссийский выпад". По мнению дипломата, дело оппозиционера Навального является лишь поводом для агрессии и вмешательства во внутренние дела России.

Ранее администрация США заявила, что прекращает финансовую помощь России, за исключением срочной гуманитарной. Кроме того, будет запрещена выдача кредитов правительственными организациями страны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииСанкции США
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