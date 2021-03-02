МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на новые санкции
В МИД РФ заявили, что Россия ответит на санкции США, введенные по так называемому делу Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
При этом в ведомстве отметили, что ответ "не обязательно будет симметричным". По словам Захаровой, администрация США вновь совершила "враждебный антироссийский выпад". По мнению дипломата, дело оппозиционера Навального является лишь поводом для агрессии и вмешательства во внутренние дела России.
Ранее администрация США заявила, что прекращает финансовую помощь России, за исключением срочной гуманитарной. Кроме того, будет запрещена выдача кредитов правительственными организациями страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Аваков призвал распространять украинские каналы на русском языке «во всем мире»
- МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на новые санкции
- Саркози может обратиться в ЕСПЧ для апелляции на вынесенный ему приговор
- Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице в ночь со 2 на 3 марта
- RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции речи Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru