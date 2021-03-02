МИД РФ пригрозил США «несимметричным ответом» на новые санкции

При этом в ведомстве отметили, что ответ "не обязательно будет симметричным". По словам Захаровой, администрация США вновь совершила "враждебный антироссийский выпад". По мнению дипломата, дело оппозиционера Навального является лишь поводом для агрессии и вмешательства во внутренние дела России.

Ранее администрация США заявила, что прекращает финансовую помощь России, за исключением срочной гуманитарной. Кроме того, будет запрещена выдача кредитов правительственными организациями страны.







